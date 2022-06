Gent pakt vervoersarmoede aan: "Fietslessen voor bepaalde groepen en minder drempels bij autodelen"

Eén van de maatregelen is het systeem van autodelen toegankelijker maken. "Sommige mensen vinden de weg er niet naar omdat ze bijvoorbeeld niet goed met apps kunnen werken of bepaalde waarborgen niet kunnen betalen, nochtans is het net voor hen vaak interessant." De stad wil daar nu in tussenkomen. "Ook zijn er bepaalde groepen die nog niet goed kunnen fietsen en dat eigenlijk wel willen. Voor hen willen we fietslessen organiseren. Daarnaast willen we ook de taxi's toegankelijker maken voor mensen met een beperking."