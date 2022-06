Gentse Feesten starten met licht- en klankspektakel aan het water als eerbetoon aan coronahelden

In Gent is het officiële programma voor de Gentse Feesten voorgesteld en is ook de website van het stadsfestival gelanceerd. Er zijn ruim 3.000 activiteiten, waarvan 500 voor kinderen. De helft van het programma is gratis toegankelijk. "De Feesten openen we deze keer met een bijzonder klank- en lichtspektakel aan Portus Ganda op 15 juli om 19.00 uur", zegt schepen Bram Van Braeckevelt.