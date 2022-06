Gestreepte tandvlinder duikt op in Mol-Postel: "We dachten dat  die uitgestorven was in de provincie Antwerpen"

Nachtvlinders kijken is iets waar Wim Veraghtert van Natuurpunt zowel professioneel als in zijn vrije tijd graag mee bezig is. Als de nachten warm zijn, maak je 't meeste kans om er veel te spotten. "Vorige week in Postel was het bingo, met zo'n 260 verschillende soorten. Er was ook een gestreepte tandvlinder bij. Een soort die al decennia als uitgestorven werd beschouwd in onze provincie", vertelt een enthousiaste Veraghert aan Radio 2 in Antwerpen. Hij liet op Twitter duidelijk verstaan dat hij een "memorabel topnachtje" had in Postel (lees verder na de tweet).