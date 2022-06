Welke gevolgen kunnen de renteverhogingen hebben voor landen met een hoge staatsschuld, zoals België?

De rentestijgingen die de Europese Centrale Bank gisteren heeft aangekondigd is geen goed nieuws voor Europese landen die een grote staatsschuld hebben. Denken we maar aan Griekenland, Italië, Spanje en… België. Want de komende tijd zullen we meer moeten betalen op onze schulden. Ook al hoeven we niet meteen grote problemen te verwachten, toch kan België maar beter zijn huiswerk op orde hebben, zegt Hans Bevers, hoofdeconoom bij Degroof Petercam.