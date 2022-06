Grammy's vieren 65e verjaardag met 5 nieuwe categorieën, nu ook beeldje voor beste lied met maatschappelijke impact

Naast het toevoegen van 5 nieuwe categorieën, besloot de Academy om de naam van een bestaande categorie aan te passen: "urban contemporary", een categorie voor R&B en hiphop, zal voortaan "progressive R&B" heten. De naamsverandering komt er nadat rapper Tyler, the Creator, die zelf al een beeldje in deze categorie won, het gebruik van het woord "urban" bekritiseerde: "Jongens die eruit zien zoals ik belanden altijd in deze categorie, waarom kunnen we niet gewoon winnen in de categorie voor popmuziek?" Ook rapper Drake en zanger The Weeknd bekritiseerden de Academy al in het verleden en noemden de organisatie achter de muziekprijzen corrupt.