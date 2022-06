Heilig Graf Turnhout onthardt 2400 vierkante meter: "Waterhuishouding en leefklimaat binnenstad verbeteren" 

Het Heilig Graf in het centrum van Turnhout gaat 2400 vierkante meter ontharden. De school krijgt daarvoor een Vlaamse subsidie. Deze week zijn de afbraakwerken gestart aan de recreatiezone tegen de Baron du Fourstraat. "2400 vierkante meter is gigantisch, maar we zijn dan ook een gigantische grote school", zegt Peter Ennekens, technisch-financieel directeur. Hier staan een aantal gebouwen uit de jaren 60 die worden afgebroken, en hier komt een groen voorplein."