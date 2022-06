Gemeentefinanciën kreunen onder hoge inflatie, nog meer dan onder corona

Wat is inflatie?

Inflatie is het cijfer dat aangeeft hoe duur het leven is. De inflatie is deze maand naar 8,97 procent gestegen. Dat betekent dat het leven in mei 2022 nu zo'n 9 procent duurder is geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Het is van augustus 1982 geleden dat de levensduurte zo sterk toenam - bijna 40 jaar geleden dus.