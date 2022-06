Vakbonden protesteren tegen sluiting  Coca-Cola Londerzeel: 25 werknemers op straat

Thuiswerken is mogelijk maar beperkt in tijd. Zo kunnen werknemers die naar Wilrijk moeten vier dagen per week thuiswerken. Voor de eerste twee jaar dan toch. Daarna is dat nog drie dagen per week en uiteindelijk nog slechts de helft van de tijd. Het beperkt thuiswerken is de grootste ergernis van de vakbond. "Het is niet evident voor de werknemers om plots van Londerzeel naar Wilrijk te rijden. Er wordt geknoeid met hun plaats van tewerkstelling, een essentieel onderdeel van hun contract", zegt ACV-secretaris Tina De Greef. ACV vraagt dat vier dagen thuiswerken minstens de komende tien jaar mogelijk blijft. De directie wil geen verdere details geven.