Infoavonden voor Noord-Limburgse veehouders over hoe ze hun dieren tegen de wolf kunnen beschermen

"Het is heel belangrijk dat die wolfproof omheining er bij iedereen komt, want schadegevallen zullen binnenkort enkel nog maar vergoed worden als er wolfproof omheining is", gaat Calus verder. "We willen ons hier vooral toespitsen op de beroepslandbouwers, omdat zij net veel omheining nodig hebben. We bekijken met hen wat de beste oplossing is, soms kunnen ook honden beschermen."