Jongeren en Gentse politie in dialoog in bijzondere filmpjes: "Het verandert je blik"

Twaalf filmpjes met telkens een jonge Gentenaar die in dialoog gaat met een agent. Dat is het concept dat de Gentse politie heeft gelanceerd onder de naam "Framed", ingelijst. Bedoeling is agenten en jongeren dichter bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar beter leren kennen. De filmpjes zijn confronterend, humoristisch maar ook emotioneel. Ze zijn dan ook opgenomen met allemaal échte mensen zegt regisseur Younes Monjar. "Er waren ook jongeren bij die problemen hadden met de politie, alleen maar negatieve ervaringen. Maar ik was zo blij dat niet één, twee maar veel jongeren zeiden dat hun blik veranderd is door dit project. Hun blik op de politie en mensen in het algemeen. Dat was ook de bedoeling."