Kathleen Colman uit Hamme is Vlaamse zorgleerkracht van het jaar 

Het is de eerste keer dat de titel van "Vlaamse Zorgleerkracht van het Jaar" wordt uitgereikt. Organisator uitgeverij Averbode vindt dat die functie in het onderwijs extra aandacht moet krijgen. En dat vindt de nieuwe zorgleerkracht van het jaar ook. "Ik vind het belangrijk dat alle kinderen die in het onderwijs zitten ook sociaal en emotioneel worden begeleid. Als je daar ook naar kijkt, het totaal van een kind, dan zie je dat elk van hen bijzonder is."

Kathleen spreekt met veel passie over het beroep van zorgleerkracht, ze lijkt dan ook de perfecte ambassadeur. "Het is een heel mooie taak binnen het onderwijs die erg belangrijk is. Het zou jammer zijn mochten ze klassen verkleinen en de zorg verminderen. Ik denk dat dat niet goed zou zijn. Alle kinderen hebben recht op hulp en het onderwijs waar ze nood aan hebben."

Vieren doet Kathleen vanavond. Want eerst lonkt het werk: "Ik heb hier nog wat taken af te werken en straks is er ook oudercontact. Maar vanavond ga ik zeker vieren."