‘Klassiek aan de Schelde’ komt deze zomer terug naar Antwerpen

Nessum Dorma, of met andere woorden ‘niemand mag slapen’. Dat is het thema van de tweede editie van Klassiek aan de Schelde. Op 27 en 28 augustus zal je daarvoor opnieuw kunnen afzakken naar de tuin van de Royal Yacht Club van België op Linkeroever. “De mensen zullen tijdens het concert kunnen genieten van een formidabel uitzicht over de Antwerpse Schelde”, vertelt organisator Carl Huybrechts.