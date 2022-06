VS-president Biden schrapt "te duur" kleurenpalet dat voorganger Trump gekozen had voor nieuw presidentieel vliegtuig

De Amerikaanse president maakt momenteel afwisselend gebruik van twee speciaal aangepaste militaire versies van de Boeing 747-200. Als de president zelf aan boord is, wordt dat vliegtuig "Air force one" genoemd. Die twee toestellen worden er niet jonger op. Het oudste is al in dienst sinds 1990. President George H.W. Bush was de eerste president die ermee vloog.

FOTO - Toenmalig president Bush (senior) voor het vliegtuig in 1990: