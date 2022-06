Koning Filip in de Congolese mijnregio Katanga: "Er is geen ontwikkeling mogelijk zonder vrede"

Nu was zijn boodschap aan de studenten om vooral naar de toekomst te kijken. "De ontwikkelingskansen van Congo zijn immens en nergens is dat meer zichtbaar dan hier, in de hoofdstad van de koperregio. Naast zijn eigen waarde heeft koper immers kobalt als bijproduct, het metaal dat essentieel is voor de nieuwe technologieën die de wereld van morgen zullen vormgeven". Kobalt is een erg belangrijk materiaal dat onder meer in mobiele telefoons en andere IT-toepassingen gebruikt wordt.