Kustreddingsdienst IKWV viert 40ste verjaardag: "De veiligheid op het strand is veel verbeterd"

De komst van IKWV heeft de veiligheid op het strand veel verbeterd. "Er is minstens al meer duidelijkheid dan vroeger", zegt Marc. "Waar je ook komt aan zee, alles is gelijk: de waarschuwingsborden, de regels, de uniforms. Dat is gemakkelijk voor de badgasten. Maar ook voor de redders is alles meer gestandardiseerd. Als er bijvoorbeeld een kind verloren loopt of er is een drenkeling, dan is er een vaste procedure. Daar wordt tijdens gezamenlijke oefeningen op gewerkt. Als er vroeger iets gebeurde, deed iedereen wel zijn best, maar het was meer improviseren en kijken waar je uitkwam. Een groot verschil is ook dat de verschillende reddingsposten veel beter met elkaar in contact staan, binnen maar ook buiten de gemeente. Er zijn afspraken om elkaar te helpen bij ernstige incidenten en als het nodig is kunnen ze andere hulpdiensten inschakkelen, zoals de politie, de brandweer, de zeereddingsdiensten en de reddingshelikopter."