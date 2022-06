Waarom wil niemand nog leraar zijn? "Ik kom 's avonds kapot thuis mét een lange to-dolijst, het stopt nooit"

Sarah De Keyser is 28 en godsdienstlerares. Ze staat onder meer in een klas met 26 leerlingen, van wie er verschillende kinderen een speciale problematiek meebrengen. "Ik kan mijn leerlingen niet missen, maar dit is in alle eerlijkheid de zwaarste job die ik tot nu toe heb gedaan. De gehaastheid, de administratieve last, de overprikkeling tijdens de lessen,… . Het is niet niks."

"Naast lesgeven moet ik als leerkracht ook hun mentale gezondheid opvolgen, maar in mijn opleiding kregen we amper iets te horen over ADHD, dyspraxie en andere aandoeningen. Leerlingen zijn ook mondiger, diverser en ouders veeleisender dan vroeger en dat maakt het niet makkelijk", zegt ze.