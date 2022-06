In "Levende Bibliotheek" in Londerzeel kan je mensen en hun verhaal uitlenen

Je kan er onder meer praten met rolstoelgebruiker Francis: “Francis vertelt hoe hij op een positieve manier omgaat met dagelijkse moeilijkheden en volop geniet van het leven op wieltjes. Er is ook Aïcha, een gesluierde vrouw. Zij komt vertellen over haar religie en de normen en waarden waarmee ze opgegroeid is, maar ook over de uitdagingen die daarbij komen kijken. Zo kan je ook gaan praten met Arthur, hij moest in 2019 Turkije verlaten en verhuisde naar België. Hij vertelt hoe hij op vier jaar tijd een heel nieuw leven heeft opgebouwd in ons land.”