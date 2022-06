De Maas wemelt van uitheemse vissoorten: zwartbekgrondel heeft inheemse neefje al volledig verstoten

"De zwartbekgrondel kwam oorspronkelijk alleen voor in rivieren die uitmonden in de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Maar in 1993 is er in Duitsland een kanaal opengegaan dat de rivieren de Donau en de Rijn met elkaar verbindt, waardoor vissen nu van de Zwarte Zee tot in de Noordzee kunnen zwemmen. Sommige uitheemse vissoorten zijn zo in De Maas terechtgekomen."



Opvallend: de onderzoekers van INBO hebben enkel de Vlaamse oever van de Maas bevist en dus onderzocht, en niet de Nederlandse kant van de rivier. "Want dat is niet de bevoegdheid van Vlaanderen", is de uitleg van Verreycken. "We hopen volgend jaar ook de andere oever te kunnen onderzoeken, zodat we een iets beter beeld hebben van de rivier. We vermoeden natuurlijk dat de Nederlandse kant dezelfde vissen bevat als de Vlaamse."