Mensen zonder papieren werken vandaag in Brugs woonzorgcentrum: "Mag niet, maar willen geen talent verloren laten gaan"

Op een aantal plekken in Vlaanderen zijn vandaag mensen zonder papieren aan de slag, ook al mag dat eigenlijk niet. In Brussel en Antwerpen werken ze in een school en in een zomerbar. In Brugge helpen ze mee in woonzorgcentrum Westervier. Het is een actie van een groep organisaties voor vluchtelingen en mensen in armoede. Zij vinden het absurd dat mensen zonder papieren niet kunnen ingezet worden: "Veel van hen zoeken een zinvolle tijdsbesteding en een manier om iets bij te verdienen, heel wat ondernemingen kampen met een tekort aan personeel en toch kan het niet."