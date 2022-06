Staatssecretaris De Bleeker laat nieuwe Russische supermarkt in Opwijk inspecteren

Deze week opende de Russische prijzenklopper Mere - met enige vertraging - het allereerste filiaal in ons land. Dat een Russische winkel welkom is, terwijl de oorlog tussen het regime en Oekraïne volop woedt, doet veel wenkbrauwen fronsen. "Ik begrijp dat mensen in de war zijn. Aan de ene kant is het aanlokkelijk om in de goedkoopste supermarkt te winkelen, aan de andere kant lijkt de opening van de Russische zaak niet te rijmen met alle sancties die vandaag tegen Rusland lopen", zegt de staatssecretaris daarover.

Om de consumenten gerust te stellen laat ze nu controles uitvoeren in de winkel. Zo zal de inspectie nagaan of het bedrijf zich aan alle regels over prijsaanduidingen en de taal op de etiketten houdt. Bij een inbreuk op dat laatste kunnen boetes tot 80.000 euro worden uitgeschreven en producten in beslag worden genomen. Ook zal er gecontroleerd worden of Mere geen producten verkoopt die sinds de sancties tegen Rusland niet meer mogen worden ingevoerd naar ons land.