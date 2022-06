Metaaldetectiedagen in Nieuwerkerken: "Vondsten helpen ons aan wetenschappelijke kennis"

Wanneer het zoeken begint, worden er vaak wonderlijke dingen gevonden. "Soms vinden we dingen die ons verplichten bepaalde theorieën die we altijd aannamen als waar, bij te stellen", benadrukt Nijssen. "Zo werden er 10 jaar geleden heel veel Merovingische munten gevonden aan het water, en nu duiken ze overal op. We moeten dus de theorieën over het gebruik van die munten herbekijken. Het heeft een echt wetenschappelijke waarde dus."