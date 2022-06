"Laat de aarde aan sullige meisjes!": internationale pers lovend voor "Ms. Marvel" van Adil El Arbi en Bilall Fallah

"Ms. Marvel" vertelt het verhaal van Kamala Khan (Iman Vellani), een meisje met ouders uit Pakistan dat is geboren en opgegroeid in New Jersey. Kamala is moslima op het snijvlak van de cultuur van haar voorouders en het leven in de VS, maar ze is ook gewoon een tiener die afrekent met all things puberty op de middelbare school.