Geen bewijs gevonden voor "needle spiking" op tienerfestival in Hasselt

In Hasselt werden eind vorige maand 24 jongeren onwel op het tienerfestival "We R Young". Een deel daarvan gaf aan een prik te hebben gevoeld. Het parket heeft onderzocht of het om een geval van "needle spiking" gaat of om massahysterie. De eerste resultaten van het urineonderzoek waren negatief en ondertussen kwam er nog een verder politioneel en toxicologisch onderzoek.