NASA gaat onderzoek uitvoeren naar ufo's, maar benadrukt dat er "geen bewijs is voor buitenaardse oorsprong"

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA start in het najaar met een officieel onderzoek naar ufo's. Dat schrijft de organisatie op haar website. Het doel van het onderzoek is vooral om te kijken hoeveel informatie er beschikbaar is over ufo's, en wat er nog nodig is om ufo's te verklaren. De afgelopen jaren worden steeds vaker onverklaarbare verschijnsels waargenomen, maar volgens NASA is er geen bewijs voor een buitenaardse oorsprong.