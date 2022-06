Nederlandse regering komt met stikstofplan: "Keihard voor de boeren, maar er is geen andere keuze"

In Nederland heeft de regering haar plan bekendgemaakt om de uitstoot van stikstof over enkele jaren drastisch te verminderen. Tegen 2030 moet die uitstoot gehalveerd worden en dat kan enkel door een forse vermindering van de veestapel. Voor een aantal veehouders zal dat het einde van hun bedrijf betekenen. De aanpak verschilt wel erg per regio en de provincies krijgen inspraak in de uitwerking ervan.