Nieuw Oostends bedrijf maakt drones om mijnen onschadelijk te maken

In de achterhaven van Oostende opent een nieuw bedrijf: ECA Robotics Belgium. Dat zal voor de Belgische en Nederlandse marine drones maken die mijnen kunnen opsporen en laten ontploffen. "In feite gaat het om drie types", vertelt CEO Steven Luys. "De eerste soort werkt aan de hand van een sonar en brengt in kaart waar de mijnen zijn. De tweede is uitgerust met een camera en brengt in beeld om welk type mijn het gaat. De derde wordt er dan op uitgestuurd om de mijnen gecontroleerd te laten ontploffen."

De waterdrones zien er dan wel anders uit dan de drones die we nu kennen van in de lucht, maar het principe is hetzelfde, weet Luys: "Ze worden vanuit een klein bootje uitgezet, verplaatsen zich op of onder het water en keren dan terug met de nodige informatie. Hun vorm is inderdaad wel anders, ze zijn gestroomlijnd om vlot door het water te kunnen en zijn felgeel zodat ze goed zichtbaar zijn in zee."