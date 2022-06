Nieuwe atlas omschrijft alle reptiel- en amfibiesoorten in Brussel: "Muurhagedis kwam met trein naar hier"

De vorige atlas dateert al van 2005. "Een vernieuwde versie was echt nodig, want in de afgelopen twee decennia is heel wat veranderd", klinkt het bij Alain Piquet, medewerker van natuurvereniging Natagora. "Oprukkende verstedelijking, klimaatverandering en de opkomst van (invasieve) exoten zijn slechts enkele van de problemen. Amfibieën en reptielen hebben hier sterk onder te lijden, niet enkel in Brussel maar ook mondiaal. Doordat amfibieën nood hebben aan geschikte leefgebieden zowel aan land als in het water zijn ze erg gevoelig voor verontreiniging en versnippering van het landschap. Wat ervoor zorgt dat deze dieren erg onder druk staan."