Omgevingswerken aan nieuwe brug in Beringen moeten wijken voor oeverzwaluwen

Gisteren nog was er de traditionele weegtest op de nieuwe brug van Tervant, en die is goed verlopen. De brug kan dus op 17 juni officieel worden geopend, maar de omgevingswerken zullen even worden uitgesteld door de broedende zwaluwen. De vogelsoort is beschermd, dus de omgeving van de zandberg is afgezet met nadarhekken en infobordjes waar aan passanten wordt gevraagd om de nodige rust te bewaren, zodat de zwaluwen in alle rust kunnen verder broeden.