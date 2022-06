Oud-president Donald Trump beschuldigd van poging tot staatsgreep tijdens hoorzitting over Capitoolbestorming

Op het moment van de bestorming was duidelijk dat Joe Biden de winnaar was van de verkiezingen, maar Trump hield vol dat er op grote schaal was gefraudeerd. Na bijna een jaar onderzoek opende de hoorzitting van de onderzoekscommissie met het tonen van fragmenten uit gesprekken met leden uit de naaste omgeving van oud-president Trump.

Zo was er een getuigenis te zien van de voormalige minister van Justitie Bill Barr. Hij zei dat de beweringen van de voormalige president dat de verkiezingen waren gestolen, ongegrond waren.

"We kunnen niet leven in een wereld waarin de zittende regering aan de macht blijft op basis van haar opvatting, niet ondersteund door specifiek bewijs, dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen", zei de voormalige minister.