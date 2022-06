"Veel inspectieverslagen die choquerend zijn": veel vragen over controles op kinderdagverblijven in onderzoekscommissie

Verschillende parlementsleden kwamen met verontrustende verhalen waar er volgens hen niet daadkrachtig genoeg werd opgetreden door de Zorginspectie. Vooral het ontbreken van het "advies handhaving" na problematische situaties in opvanginitiatieven wordt aangehaald met concrete voorbeelden door zowat elke partij.

Freya Saeys (Open VLD): "In één dossier ging het over drie ernstige incidenten in 1 jaar tijd: een dijbeenbreuk, een schedelbreuk en een kind vol blauwe plekken. Hoe kan dat meermaals per jaar gebeuren? Als ik die dossiers bekijk, zie ik toch heel veel schrijnende situaties waarbij ik ook opmerk dat er geen opvolging was, geen handhaving is en dat baart me enorm veel zorgen."

Saeys zegt ook dat er in de inspectieverslagen regelmatig te lezen is dat er niet genoeg bedden zouden zijn voor alle kinderen. Daardoor moeten er kinderen slapen in schommelstoeltjes, autostoelen of gewoon op de mat. "Het lijkt me nu toch wel essentieel dat er voor elk kind een veilig bed is. We hebben ook één casus gezien waarbij een kindje gestorven is vanwege een onveilig bed. Mijn vraag is dan: hoe zwaar weegt een veilig bed per kind door in een inspectieverslag?"