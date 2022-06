Paus stelt reis naar Congo en Zuid-Soedan uit wegens kniepijn

De paus, die 85 jaar is, heeft al een tijdje last van kniepijn en mag het gewricht zo weinig mogelijk belasten. In mei verscheen hij voor het eerst in het openbaar in een rolstoel, tijdens een ontmoeting met gelovigen en geestelijken in een aula van het Vaticaan.



De ontsteking aan zijn rechterknie is volgens dokters voor een groot deel te wijten aan de heupproblemen die de paus al een hele tijd heeft. Omdat hij mankt, legt hij te veel gewicht op zijn rechterknie, die daardoor overbelast is geraakt. Daarnaast heeft de paus ook last van artrose. Van een operatie aan de knie is voorlopig nog geen sprake.

Deze maand zou de paus naar Libanon gaan, maar ook dat bezoek werd al uitgesteld, wegens gezondheidsredenen. Eind juli heeft de paus ook nog een bezoek gepland aan Canada. Of die reis al dan niet doorgaat, is nog niet bekend.