Politie van Sint-Niklaas voert controles op patsers op: “Mensen storen zich vooral aan het geluid van optrekkende auto’s”

Op 7 mei was er al een testactie waarbij inspecteurs in burger op pad gingen en aan hun collega’s doorgaven wie patsergedrag vertoonde. “47 bestuurders werden gecontroleerd, van wie er 45 een pv kregen”, zegt commissaris Hedwig Smet: “Ik ben ervan overtuigd dat de personen die we aanspreken op hun gedrag, aandachtiger zullen zijn om de verkeersregels na te leven.”

Toch is patsergedrag vaak moeilijk te bestrijden, geeft Jeroen Van Damme van de politie van Sint-Niklaas toe: “Dat kunnen gedragingen zijn die niet meteen strafbaar zijn en waartegen we als politie moeilijk kunnen optreden. Toch is dit gedrag voor ons vaak de aanleiding om hen erop aan te spreken en verdere controles uit te voeren.”