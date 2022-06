Project rivierherstel moet voor meer vissoorten zorgen in de Leie

Onderzoekers hebben 7 soorten vis bovengehaald uit de Leie aan de Broeltorens, in het centrum van Kortrijk. Ze deden dat met leerlingen van de basisschool 't Fort in Kortrijk. "Die kinderen trokken grote ogen. Vooral omdat er enkele grote palingen bij waren. Ze hebben er geen benul van dat er vis in de Leie zit in het midden van hun stad", zegt visserijbioloog Alain Dillen.

Biologen vermoeden dat er momenteel 20 vissoorten in de Leie leven. Dat aantal is de laatste tijd niet meer vermeerderd omdat de kwaliteit van het water niet verder verbetert. Maar daarin moet verandering komen met het project Rivierherstel Leie. Alain Dillen: "Er komen passages aan de stuwen en sluizen zodat vissen er niet langer geblokkeerd zitten. Er komen ook natuurlijke oevers, een soort beschutting die de golfslag moet opvangen van schepen. Achter die beschutting komt er dan zand waarop er spontaan planten zullen groeien. En dat zijn uitstekende biotopen voor vissen."