Reconstructie van moord op Juf Mieke afgelopen, advocaat dader: "Een emotionele dag, voor iedereen"

Uwents moest tijdens de reconstructie deze namiddag "nabootsen" wat hij precies gedaan heeft toen, toen hij aankwam, in de hal, de living en de keuken. "Er zijn 101 messteken toegebracht, en er is een uitvoerig sporenonderzoek gedaan, dus er moet gekeken worden of wat hij verklaard heeft wetenschappelijk ook kan kloppen en welke messteken hij in welke fase heeft toegebracht", zegt Kristof Aerts van het parket.

De hele reconstructie werd ook gefilmd. De familie van juf Mieke kon alles volgen via een captatiewagen. "Het was een emotionele dag, vooral voor de familie, maar ook voor mijn cliënt", zegt de advocaat van Uwents, Ben Crosiers. "Het was de eerste keer dat hij terugkwam op de plek waar hij de feiten gepleegd heeft. Hij heeft goed meegewerkt met de reconstructie", aldus Crosiers. Over het uiteindelijke moordwapen - Uwents zou verklaard hebben dat hij een mes uit de keuken nam - is nog onduidelijkheid. Uwents zou wel een locatie hebben aangeduid, maar het mes werd nooit teruggevonden.