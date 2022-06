Scheepswrak uit 1682 voor Engelse kust geeft geheimen prijs: hier had  geschiedenis van Europa kunnen veranderen

Resten van het wrak werden in 2007 al ontdekt voor de oostkust door de Barnwells , een lokale familie van duikers. Pas in 2012 werd de scheepsbel gevonden en werd het duidelijk dat het ging om het wrak van de HMS Gloucester. Om veiligheidsredenen is de vondst en de identificatie pas nu bekendgemaakt. Het wrak ligt 45 kilometer buiten de kust en dat is dus in internationale wateren. ( Lees verder onder het schilderij ).

Schilderij de scheepsramp van Johan Danckert. Foto: Royal Museum of Greenwich. Copyright information and licence terms for this image can be found on the Art UK website at http://www.artuk.org/artworks/173385