School voor mensen met beperking in Gits vraagt financiële steun voor nieuwbouw: "door de stijgende prijzen betalen we een derde meer dan gepland"

18 miljoen euro, zo veel moest het nieuwe schoolgebouw van Dominiek Savio kosten. Maar door de sterke prijsstijging van bouwmaterialen is dat 24 miljoen geworden. Zo'n 6 miljoen euro meer dus. De instelling probeert dat bedrag nu onder meer te verzamelen met steun van bedrijven en van het brede publiek. "Een deel wordt gelukkig opgevangen door extra subsidies", zegt gedelegeerd bestuurder Philip Vanneste, "maar lang niet het hele bedrag."



De instelling lanceerde onder meer de campagne "Hoi, ik ben je buur", waarin burgers en bedrijven aangesproken worden om het bouwproject te steunen. Er zijn ook gesprekken met een aantal grotere organisaties die een bijdrage zouden kunnen leveren. Veel details willen ze daarover voorlopig niet kwijt bij Dominiek Savio. "De gesprekken zijn nog lopende", zegt Vanneste, "maar we hebben er vertrouwen in dat we oplossingen zullen vinden." Met een beetje geluk kan het gebouw, dat Withuys zal heten, dus open zoals gepland: tegen september 2023.