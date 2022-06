Drama bij Antwerpse slechtvalken: jonge vogels ziek en verzwakt nadat moeder is vervangen door ander vrouwtje

Zo’n zes weken geleden zijn er twee slechtvlakjes uit het ei gekomen op de Christus Koningskerk op het Kiel in Antwerpen. Alles verliep goed, tot de moeder plots verdween. Niemand weet waar ze is. “Aan de kerk is er een ander vrouwtje opgedoken dat nu een koppel vormt met de mannelijke slechtvalk”, vertelt Maarten Mortier van vogelwerkgroep Ardea op Radio 2. “Mogelijk is de moeder dus verjaagd of gedood door het andere vrouwtje.”