Snelheidsbord heeft volgens inwoners Melsbroek omgekeerd effect: "Zien het als scorebord en rijden boven 100 km/uur"

Een snelheidsbord in Melsbroek heeft volgens het lokale buurtcomité een omgekeerd effect. Het bord toont een smiley voor bestuurders die 30 kilometer per uur of minder rijden. Wie sneller rijdt, krijgt een virtueel boetebedrag te zien. Autobestuurders maken er 's avonds een sport van om het bord zo snel mogelijk te passeren. Snelheden van 100 kilometer per uur of meer zijn volgens het buurtcomité geen uitzondering.