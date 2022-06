Ondanks renteverhoging Europese Centrale Bank krijg je (nog) niet meteen een hogere rente op je spaargeld

Het blijkt heel moeilijk in te schatten wanneer er precies verandering in komt. Nu is het volgens de banken "nog te vroeg". "De depositorente van de ECB staat nog negatief. Toch geven we op een spaarboekje een rente van 0,11 procent, voor ons is dat op dit moment een verlieslatende operatie", zegt Véronique Goossens, hoofdeconoom van Belfius in "De wereld vandaag" op Radio 1. De banken doen dit voor alle duidelijkheid niet uit liefdadigheid, ze zijn verplicht dat te doen.

Goossens verwacht dat de depositorente de komende maanden gaat stijgen. Ze vermoedt dat die tegen september niet meer negatief zal zijn en dus pas daarna niet meer verlieslatend voor de banken. "We gaan de discussie over de hogere rente op spaarboekjes dus pas in het najaar voeren", zegt ze daarover. "Bovendien mag je je er niet op blind staren. Zelfs al gaan de rente op de spaarboekjes omhoog, je vergoeding daarvoor blijft negatief. Zwaar negatief zelfs."