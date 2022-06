Stad Leuven onthardt 8 straten, stoepen en pleintjes op vraag van inwoners

Begin dit jaar riep de stad Leuven haar inwoners op om zelf locaties in hun buurt voor te stellen die ze zouden kunnen ontharden. En daar werd veel op gereageerd want op een paar maanden tijd kreeg de stad 143 voorstellen binnen. Daaruit werden er acht geselecteerd. "Het gaat om verharde plekjes die vandaag geen functie hebben", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). "Bijvoorbeeld een hoekje in de straat dat wat groen kan gebruiken, of een plek die iemand regelmatig passeert onderweg naar school."