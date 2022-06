Nederlandse boeren die getroffen worden door drastisch stikstofplan betogen aan woning bevoegde minister

Niet alle boeren zijn het eens met de vorm van protest. Zo keurt belangenorganisatie LTO de actie af. "Ik begrijp de boosheid, maar dit moeten ze niet doen", zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak aan het Nederlandse persagentschap ANP. "Boeren moeten geen acties in de persoonlijke levenssfeer voeren. Dit is niet waardig en niet passend."

De politie is aanwezig en volgens Nederlandse media is de sfeer niet dreigend. De minister zou ook al naar buiten gekomen zijn en praat met vertegenwoordigers van de boeren. Een woordvoerder van de politie laat aan de NOS weten dat de sfeer gemoedelijk is. "We houden in de gaten of er strafbare feiten worden gepleegd. Dat is niet het geval."