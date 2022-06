Op het proces over de aanslagen in Parijs hebben de aanklagers een levenslange gevangenisstraf gevraagd voor Salah Abdeslam. Hij is de enige dader van die aanslagen die nog leeft. Op het proces staan nog 19 anderen mensen terecht die de terroristen hebben geholpen. Zij riskeren lichtere straffen. De uitspraak wordt pas eind deze maand verwacht.