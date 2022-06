Al meer dan 100 minuten op TikTok? Dan krijgen jongeren voortaan waarschuwing te zien

TikTok kondigde vandaag een aantal manieren aan waardoor ze gebruikers willen waarschuwen voor overmatig gebruik. Zo kan je vanaf nu makkelijk bekijken hoelang je op de app zit en hoe vaak je de app opent. Als gebruiker kan je er ook voor kiezen om wekelijks een verslag te krijgen over je gebruik en je kan instellen hoelang je TikTok maximaal wil gebruiken eens je de app opent. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar krijgen vanaf nu ook een melding als ze langer dan 100 minuten per dag op de app zitten. Alle nieuwe functies worden de komende weken ingevoerd.

"Bij TikTok vinden we dat onze digitale ervaringen moeten entertainen, verbinden en verrijken. Een verantwoord gebruik van devices en apps gaat niet alleen over een gezonde schermtijd, maar ook over het idee dat mensen de controle hebben over hun eigen online-ervaringen en hun gevoel daarbij. Daarom zetten we in de komende weken nu een aantal stappen om het digitale welzijn van onze communityleden te ondersteunen, terwijl zij creëren en ontdekken op TikTok."