Amper de helft van de 80-plussers gaat in op uitnodiging tweede boosterprik tegen coronavirus 

De vorige boosterprik van die doelgroep is in de meeste gevallen al ruim een half jaar geleden gezet. De bescherming van de vaccins neemt na verloop van tijd af. Een tweede booster of herhalingsprik kan de immuniteit opnieuw opkrikken. Maar daar gaat dus voorlopig maar de helft op in. Momenteel zijn er in Vlaanderen net iets minder dan 100.000 tweede boosterprikken gezet.