En plots was daar Fernanda: uitgestorven gewaande reuzenschildpad duikt levend en wel op op Galapagoseilanden

"We zagen - echt wel tot mijn verrassing - dat Fernanda erg goed leek op het exemplaar dat ze op het eiland gevonden hadden meer dan 100 jaar geleden, en dat die twee zeer erg verschilden van al de andere schildpadden op de eilanden", zei Gaughran die de analyses uitvoerde nadat hij in februari 2021 in Princeton was beginnen werken.

Als onderdeel van zijn postdoc-werk heeft Gaughran een instrument ontwikkeld dat DNA analyseert uit oude museumspecimens zodat die vergeleken kunnen worden met moderne stalen.

Het instrument is zo flexibel dat het voor bijna alle oude specimens bruikbaar is. "Het maakt de software niet uit of het gaat om een zeehond, een schildpad, een mens of een neanderthaler", zei Gaughran. "Genetica is genetica, voor het grootste deel. Het is in de interpretatie dat het belang heeft van welk soort wezen het DNA afkomstig is."

In 2019, toen Fernanda ontdekt werd, werkte Gaughran aan de Yale University in het labo van Adalgisa Caccone, de senior auteur van de nieuwe studie.

"Het vinden van een levend specimen geeft hoop en werpt ook nieuwe vragen op, want er zijn nog veel raadsels", zei Caccone. "Zijn er nog meer schildpadden op Fernandina die gevangen kunnen worden om een kweekprogramma op te zetten? Hoe hebben schildpadden Fernandina gekoloniseerd en wat is hun evolutionaire verwantschap met de andere galapagosreuzenschildpadden. Dit toont ook het belang aan van het gebruiken van museumcollecties om het verleden te begrijpen."