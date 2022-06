'Grootouders voor het klimaat' voeren actie in Leuven: "Zitten in met wereld waarin onze kleinkinderen opgroeien"

De vereniging vraagt zich af of de gemeentebesturen in Vlaams-Brabant de klimaatcrisis wel serieus genoeg nemen. Slechts 5 van de 65 gemeenten in de provincie heeft een klimaatactieplan voor 2030 klaarliggen. Bij de andere gemeenten loopt voorlopig nog steeds het oude plan van 2020 met twintig procent CO2-reductie. Tegen het einde van het jaar zou in iedere gemeente het nieuwe plan moeten klaarliggen. "Wij zitten vooral in met onze kleinkinderen en de wereld waarin zij moeten opgroeien", klinkt het bij de organisatie.