Poetin vergelijkt zich met tsaar de Grote: "Beiden dictatoriale leiders, maar tsaar bood perspectief aan zijn land"

Later vergeleek hij op de Russische televisie de huidige oorlog in Oekraïne met de campagne van Peter de Grote in Zweden. "Blijkbaar is het ook nu aan ons om terug te pakken wat van Rusland is. En als we ervan uitgaan dat deze waarden de basis van ons bestaan vormen, zullen we zeker slagen in onze doelen."

Oekraïne maakte lange tijd deel uit van het Russische imperium, maar dat stortte in 1990 in. "Poetin vindt dat spijtig", zegt oud-professor Emmanuel Waegemans. "En met hem veel Russen. Zij willen een groot, sterk land."