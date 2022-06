Vogelgriep wel degelijk oorzaak van dood meeuwen in Nieuwpoort

Meteen na de vondst van de dode meeuwen, dachten specialisten al aan vogelgriep. En dat vermoeden wordt nu bevestigd door het onderzoek van het federaal voedselagentschap. Het vogelgriepvirus is erg besmettelijk. Toch komen er geen extra maatregelen voor pluimvee in de streek van Nieuwpoort.

Het voedselagentschap vraagt wel om waakzaam te zijn. Het raadt aan om het hele jaar door vogels af te schermen met een net. Hélène Bonte van het FAVV: "Het vogelgriepvirus circuleert zeker nog onder wilde vogels. Vooral op plekken waar er veel water is, komen vogels veel met elkaar in contact. Het valt niet uit te sluiten dat er nog besmettingen zullen voorkomen. Mensen kunnen niet ziek worden van het virus, maar voor vogels is het erg gevaarlijk. Wie vogels houdt, doet er goed aan om zijn dieren zoveel mogelijk af te schermen van wilde vogels."