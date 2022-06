Vrachtwagen vol levende slachtkippen ramt geparkeerde auto's in Rekkem

In Rekkem is de kluifrotonde aan de N58 een tijdlang afgesloten voor het verkeer richting Moeskroen. Dat was nodig omdat er een vrachtwagen getakeld moest worden na een ongeval. Hoe het ongeval is gebeurd, is nog niet duidelijk. Misschien werd de bestuurder onwel, maar hij kan ook gewoon verstrooid geweest zijn. In elk geval week hij op een bepaald moment van zijn rijvak af en reed hij tegen een aantal geparkeerde voertuigen die aan het viaduct onder de E17 stonden. Een bestelwagen raakte gekneld tussen de vrachtwagen en één van de brugpijlers. De bestuurder is licht gewond naar het ziekenhuis gebracht. De oplegger, met honderden levende slachtkippen, is door een andere trekker opgehaald.

Enkele weken geleden verongelukten twee jonge Fransen op dezelfde plek toen ze aan hoge snelheid tegen één van de brugpijlers reden.