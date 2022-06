Met het vliegtuig naar de VS? Geen coronatest meer nodig

De gezondheidsautoriteiten in de VS draaiden in december 2021 de duimschroeven aan voor wie het land wilde binnenkomen. Reden was het opduiken van de veel besmettelijker omikronvariant van het coronavirus.

Iedereen ouder dan 2 jaar die vanuit het buitenland naar de VS wilde vliegen, moest een negatieve coronatest van minder dan één dag oud voorleggen, los van de vaccinatiestatus.